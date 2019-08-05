За надругательство над флагом украинца отправили в тюрьму

За то, что сорвал флаг и бросил его на землю, мужчина отсидит 3 года. ФОТО: npu.gov.ua

3 августа в Кривом Роге правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого разыскивали за надругательство над флагом Украины. Злоумышленника отправили в тюрьму. Должен отсидеть 3 года и 1 месяц.

Сообщила об этом пресс-служба Национальной полиции на официальном сайте.

Отбывать наказание мужчина должен был еще в 2017-м. Именно тогда в сентябре он сорвал государственный флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил на землю. Пребывал в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор от судебных органов скрывался.

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Из-за флага на испанском курорте вспыхнул российско-украинский конфликт. Администрация отеля, в который собирались заселиться украинские туристы, оказалась на стороне агрессора. Подчеркнули, что выражают мнение всей Испании. Украинцы выразили желание переселиться в другой отель. За снятие брони администрация выставила штраф.