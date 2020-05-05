Взрыв в квартире: где был очаг и будут ли отселять жильцов дома

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1485
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 900
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1395
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1080
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1791
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1548
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2412
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
7
3
3
3
4
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
У мужчины дома обнаружили арсенал боеприпасов
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Убийство 15-летней школьницы: полиция провела 5 тыс. допросов, а подозреваемых нету
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Видео
Все видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Никто не остановил: прыжок мужчины с моста в реку попал на видео
Нарушители карантина избили журналиста
Нарушители карантина избили журналиста
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Киберполиции разоблачила мошенников, которые хотели нажиться на коронавирусе
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Падение самолета в Днепре: появилась предварительная версия катастрофы
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Обнародовали видео падения самолета близ Днепра
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1008
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3546
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2493
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1548
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 945
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 13:02

Взрыв в квартире: где был очаг и будут ли отселять жильцов дома

  Комментировать
Взрыв в квартире: где был очаг и будут ли отселять жильцов дома
Во Львове взрывом разнесло квартиру в многоэтажке. Обгорел 39-летний владелец. Фото: facebook.com/igor.zinkevychfacebook.com/igor.zinkevych

Во Львове в реанимации с ожогами находится 39-летний мужчина, пострадавший от взрыва в квартире многоэтажки. Он в тяжелом состоянии.

Предварительная версия - взрыв бытового газа. Но как только потушили пламя, газовщики обследовали квартиру и выяснили - взорвалось не в кухне, а в комнате. Что именно, сейчас выясняют правоохранители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В 5-этажке произошел взрыв

Два окна квартиры вместе с рамами выпали на проезжую часть. Возник пожар, людей из соседних квартир пришлось эвакуировать. Между тем коммунальщики говорят, что отселять людей не надо, конструкции здания взрыв вроде бы не повредил, сообщает ТСН.

"Выгорела только та квартира, которая горела на момент прибытия, помещения обследовано, все остальные квартиры остались целыми. Сложность возникала в том, что вечернее время суток, много людей, пожар на восьмом этаже, довольно высоко, в этом была сложность", - прокомментировал руководитель управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Львовщины Игорь Ущаповский.

ЧП произошло 4 мая около 22:00 в квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове. В квартире находился 39-летний владелец. Он получил 50% ожогов тела I степени. Пострадавшего доставили во Львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 60 кв. м.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взрыв в квартире: где был очаг и будут ли отселять жильцов дома». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Каждые 30 секунд покупают флакон Chanel №5

Церковный совет принял важное решение

Бывший пленник Сталина стал легендой нынешней команды Зинченко

"Не спартач, Шепард": первый американец полетел в космос

Выбросили работника почты, а за ним - сейф: подробности ограбления поезда

Издали стихотворную историю церкви

Провозгласили независимость Крыма

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Учителя арестовали за рассказ на уроке запрещенной теории

Раскрыли секрет, что использовали в работе первые акушерки

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 35328
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 23751
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 16731
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 14706
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 13716
Происшествия
Дело о квартирах для Нацгвардии: фигурантам ужесточили подозрения
Дело о квартирах для Нацгвардии: фигурантам ужесточили подозрения Просмотров: 18
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 495
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
В 9-этажке взрывом разнесло квартиру
7
 Просмотров: 522
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке
3
 Просмотров: 693
В отделении "Новой почты" взорвалась граната
В отделении "Новой почты" взорвалась граната Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Поезд упал на пассажиров
Голосов: 52
Голосование Ваш любимый спортивный турнир?
  • 1) Кубок мира по футболу
  • 2) Футбольное Евро
  • 3) Летняя Олимпиада
  • 4) Зимняя Олимпиада
  • 5) УПЛ
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua