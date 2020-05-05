Взрыв в квартире: где был очаг и будут ли отселять жильцов дома

Во Львове взрывом разнесло квартиру в многоэтажке. Обгорел 39-летний владелец. Фото: facebook.com/igor.zinkevychfacebook.com/igor.zinkevych

Во Львове в реанимации с ожогами находится 39-летний мужчина, пострадавший от взрыва в квартире многоэтажки. Он в тяжелом состоянии.

Предварительная версия - взрыв бытового газа. Но как только потушили пламя, газовщики обследовали квартиру и выяснили - взорвалось не в кухне, а в комнате. Что именно, сейчас выясняют правоохранители.

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Два окна квартиры вместе с рамами выпали на проезжую часть. Возник пожар, людей из соседних квартир пришлось эвакуировать. Между тем коммунальщики говорят, что отселять людей не надо, конструкции здания взрыв вроде бы не повредил, сообщает ТСН.

"Выгорела только та квартира, которая горела на момент прибытия, помещения обследовано, все остальные квартиры остались целыми. Сложность возникала в том, что вечернее время суток, много людей, пожар на восьмом этаже, довольно высоко, в этом была сложность", - прокомментировал руководитель управления реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Львовщины Игорь Ущаповский.

ЧП произошло 4 мая около 22:00 в квартире 9-этажки на ул. Скрипника во Львове. В квартире находился 39-летний владелец. Он получил 50% ожогов тела I степени. Пострадавшего доставили во Львовскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. В результате пожара огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 60 кв. м.