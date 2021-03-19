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пятница, 19 марта 2021 09:34

Взрыв в Боярке: имя и фото мужчины, которого разорвало

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Взрыв в Боярке: имя и фото мужчины, которого разорвало
В Боярке Киевской области погиб 34-летний Тигран Недбаев. У него в руках разорвалась самодельная взрывчатка. Фото: facebook.com/Тигран Недбаев

При взрыве в Боярке Киевской области погиб 34-летний Тигран Недбаев. По образованию он врач. Родом из Крыма. После оккупации переехал в Киев и снимал там жилье.

В Боярку приехал, якобы мстить бывшей возлюбленной. А к ее дому не дошел десяток метров. Об этом Gazeta.ua рассказал начальник областной полиции Андрей Небытов.

"С этой девушкой они общались, имели близкие отношения. Он одолжил ей 30 тысяч долларов, а за 39 тымяч долларов купил автомобиль. Затем отношения ухудшились, мужчина захотел вернуть деньги, а затем запланировал совершить убийство", - говорит Небытов.

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Недбаева в Боярке раньше не видели. К кому мог приезжать - не знают.

"У нас здесь вокруг или замужние, или не в том возрасте женщины, чтобы с такими молодыми кавалерами водиться. Но кто знает, может и к кому шел. Но соседи не очень верят в эту версию", - рассказала Елена Максименко.

Взрыв был такой силы, что Недбаева разорвало на мелкие куски. Собрать все эксперты не смогли. Следствие по делу ведется.

Взрыв в Боярке прогремел на ул. Королюка 16 марта около 4:00. На месте образовалась большая воронка. Поврежденные трансформатор, линии электропередач, 4 автомобиля, окна и заборы 5 ближайших домов. Больше всего пострадала дом 90-летней Марии Терлицкой. Взорвалось прямо у ее забора. Взрывной волной выбило стекла, сорвало крышу, разбило часть стены. Куски тела погибшего мужчины разбросало по меньшей мере на 300 м.

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19
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