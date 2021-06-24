Взрыв с пожаром в Белогородке: что будет с домом

Фото: facebook.com/anton.ovsiienko

Белгородский сельский совет профинансирует ремонт этажей, мест общего пользования и крыши дома по ул. Владимирской, 99, пострадавших от пожара 21 июня.

Также после обследования и технической экспертизы выделят материальную помощь владельцам квартир на восстановление квартир. Об этом сообщил председатель Белогородской ОТГ Антон Овсиенко.

"Оказываем помощь пострадавшим, находящимся на лечении, решаем вопрос аренды жилья для временного размещения семей на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома. Максимально ускорим все процедуры, связанные с технической экспертизой и оценкой ущерба. Но есть порядок, которого должны придерживаться", - сказал Овсиенко.

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Идет работа по восстановлению документов, в частности, на недвижимость. Дом круглосуточно охраняют, чтобы не допустить мародерства. Специальный патруль будет работать постоянно, до завершения ремонтно-восстановительных работ и возвращения жителей в свои дома.

Также накануне состоялось экстренное заседание исполнительного комитета Белогородского сельсовета. Выделена материальная помощь беременной женщине, которая уже на днях станет матерью, и семья которой потеряла в пожаре все приобретенные детские вещи. Жительнице, находящейся на стационарном лечении после пожара, а также на лечение детей с инвалидностью.

Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажки 21 июня в 13:20. Начался пожар. Огонь перекинулся на два верхних этажа и крышу. Пострадали 10 человек. Во время тушения спасатели нашли тело мужчины. Выяснилось, он погиб не в огне. Мужчине перерезали горло, трижды ударили ножом в грудь, а также вырезали сердце и часть легких. Подозреваемого установили и задержали. Это моряк, ему 43 года. Проживает неподалеку. Имеет семью, но она живет в Севастополе. Всего в результате чрезвычайной ситуации пострадали около 100 человек. 14 семей нуждаются во временном жилье на время проведения экспертиз и работ по восстановлению дома.