Выстрелили в голову. В Николаеве убили бизнесмена

Фото: Нацполиция

В Николаеве во дворе дома по улице Сенной застрелили мужчину, еще одного ранили. Погибший был бизнесменом, ему выстрелили в голову.

О стрельбе правоохранителям сообщили местные жители, сообщает пресс-служба областной полиции.

К убийству причастны сбежавшие с места преступления мужчина и женщина, пишет "Преступности.НЕТ".

Охотничье ружье с пятнами, похожими на кровь, нашли в нескольких кварталах от места преступления. Устанавливается, действительно ли из этого оружия стреляли в пострадавших.

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Вероятнее всего, убийство не было заказным, а стало результатом внезапного конфликта, пишут СМИ со ссылкой на источник в полиции.

На месте инцидента работают следователи, криминалисты, кинологи, оперативники и эксперты.

На Соборной площади в Днепре расстреляли бизнесмена Анара Мамедова. Мужчина сел в свой автомобиль, и в этот момент к внедорожнику подбежал киллер и открыл стрельбу. Водитель выбежал из машины и побежал к трамвайным рельсам. Убийца сделал еще несколько выстрелов, и мужчина упал на рельсы. Киллер подбежал к нему и застрелил его, после чего скрылся.