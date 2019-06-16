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воскресенье, 16 июня 2019 10:14

Выпрыгнули за считанные минуты: в Новой Зеландии столкнулись два самолета

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  В одном из самолетов были парашютисты. Фото из открытых источников.
В одном из самолетов были парашютисты. Фото из открытых источников.

Два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе у новозеландского города Мастертон. Оба пилота погибли.

Трагедия случилась километре от аэропорта Худ. Об этом сообщила полиция Новой Зеландии, пишет Reuters.

На борту одного из самолетов также были четверо парашютистов. Они выпрыгнули из него за считанные минуты до столкновения.

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Правоохранители говорят, что самолеты упали сразу после столкновения. Что стало его причиной - пока неизвестно.

На аэродроме в городе Лукла в Непале легкомоторный самолет столкнулся с двумя вертолетами. По предварительной информации, самолет на взлете потерял управление.

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Дата
16
июня

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