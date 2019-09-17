Встречались 5 лет подробности убийства 18-летней студентки

18-летнюю Диану Муринку из села Воля на Тернопольщине зарезал 34-летний односельчанин, с которым имела отношения. Нанес девушке около 10 ножевых ранений, от которых она скончалась по дороге в больницу. Фото - gazeta-misto.te.ua

В Тернопольском горрайонном суде арестовали без права на залог 34-летнего жителя села Воля Теребовлянского района.

Его подозревают в убийстве любимой - 18-летней Дианы Муринкы. Нанес студентке около 10 ножевых ранений, от которых она скончалась по дороге в больницу.

Подозреваемый был в близких отношениях с убитой. Встречались последние 5 лет.

"Потерпевшая в течение нескольких лет встречалась со своим убийцей. Отношений пара не афишировала. О том, что они были вместе не знали даже родители", - рассказал начальник Теребовлянского отдела полиции Сергей Осадця.

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Одна из версий убийства, которую рассматривают следователи - ревность. Как сообщают следователи, в ходе допроса в содеянном мужчина признался, свою вину признал и пообещал способствовать в досудебном расследование.

О задержанном известно, что его недавно бросила жена. Сбежала, потому что бил ее, по словам деда убитой Дмитрия Муринкы.

Диана - старшая среди трех дочерей в семье. Училась на 2 курсе факультета экономики и управления Тернопольского национального экономического университета.

На Диану Муринку мужчина напал вечером 14 сентября. За нее вступился знакомый, он и его ранил ножом после чего сбежал. Мужчину задержали на следующий день. Скрывался в лесу неподалеку от своего дома.