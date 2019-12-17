Всех задержанных возле Верховной Рады активистов отпустили

Правоохранители отпустили задержанных активистов. Фото: pershyi

Всех задержанных участников акции возле Верховной Рады уже отпустили.

Об этом сообщил экс-нардеп, лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий в Telegram.

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения", - отметил он.

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Активистов отпустили после того, как в полицию пришли представители Национального корпуса с угрозами. В частности Белецкий обещал перекрывать дороги, если участников акции не отпустят.

Под Верховной Радой во время акций против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников. Во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, двое из них госпитализированы.