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пятница, 04 октября 2019 12:58

Все из Украины: медики рассказали о пострадавших в авиакатастрофе возле Львова

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Трое пострадавших в авиакатастрофе Ан-12 близ Львова находятся под наблюдением врачей. Их пытаются стабилизировать. Машины "скорой" доставили их в больницу через 2 часа после падения самолета.

"Три человека привезли в тяжелом состоянии. Двух прооперировали. Остаются в отделении неотложной помощи. Третьего оперируем. Он тяжелый. Требует дополнительных обследований. На помощь вызвали еще сосудистого хирурга из областной больницы. В первых двух скелетные травмы. Это перелом костей таза с вивихом, перелом плечевой кости. Третий имеет многочисленные травмы и переломы. Все делаем, чтобы стабилизировать всех пациентов. Угрозы для их жизни нет ", - говорит заместитель главного врача Игорь Стояновский.

Автор: Оксана Княжик
  Врач Игорь Стояновский рассказал о пострадавших
Врач Игорь Стояновский рассказал о пострадавших

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Пострадавшие родом из Киева, Винницы и Запорожья. Возраст 50, 52 и 53 года. Двое - бортинженеры, один техник.

Літак Ан-12 належить авіакомпанії "Україна-Аэроальянс".

Утром 4 октября во Сокольниках под Львовом аварийно приземлился самолет Ан-12. На борту было 8 человек. Двух погибших нашли в носовой части самолета. Вырезали металлические конструкции и таким образом их вытащили. Фрагменты тел других людей разбросаны на расстоянии 50-60 метров в радиусе падения самолета - это, вероятно, еще 3 человека.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
04
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