Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности

Автор: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi Фото с места аварии самолета Ан-12 под Львовом

Во время аварийной посадки самолета АН-12 в Сокольниках возле Львова погибли по меньшей мере пять человек. Двух пострадавших госпитализировать в 8-ю городскую больницу.

Восьмую человека уже извлекли из самолета, на "скорой" везут в больницу.

По данным Министерства инфраструктуры, самолет принадлежит украинской авиакомпании "Украина Аэроальянс". Самолет совершил аварийную посадку, потому что у него закончилось топливо. Начато расследование происшествия.

Появилось первое видео с места аварии.

Самолет, выполнявший рейс по маршруту Вико (Испания) - Львов, после запроса экипажем разрешения на посадку на аэродром "Львов" в 6:48 самолет пропал с экранов радаров. Через 20 мин. экипаж вышел на связь с ГСЧС и сообщил об осуществлении аварийной посадки на грунт в селе Сокольники примерно в 1,5 км до аэродрома.