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Спецтема: Война России против Украины

Вражеская ракета попала в газовую установку в Харьковской области: есть пострадавший
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В Харьковской области в результате ночного обстрела вражеские ракеты попали в установку комплексной подготовки газа ГПУ "Шебелинкагаздобыча" вблизи поселка Глазуновка Изюмского района.

Информация о пожаре поступила 12 марта в 22:37, сообщает пресс-служба ГСЧС. Травмирован один работник предприятия, погибших нет.

"На момент прибытия пожарных горели: здание операторной и газовый сепаратор. Наблюдалось интенсивное факельное горение газа из установки и трубопровода, что находится возле здания операторной, а также разрушительные повреждения помещения", - говорится в сообщении службы спасения 23-й ГПСЧ.

В результате ракетного обстрела повреждена установка комплексной подготовки газа
Фото: ГСЧС
В результате ракетного обстрела повреждена установка комплексной подготовки газа
В результате ракетного обстрела повреждена установка комплексной подготовки газа
В результате ракетного обстрела повреждена установка комплексной подготовки газа

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Площадь пожара составила около 300 кв. м. Спасатели перекрыли все запорные арматуры, ведущие к поврежденным установкам и трубопроводам, провели их охлаждение. После этого интенсивность горения значительно уменьшилась.

Сейчас пожар на газовой установке потушен.

"Возгорание ликвидировано, газ перекрыт. Ребятам-операторам повезло, что вышли покурить, бомба попала как раз в здание операторной", — сообщил председатель Донецкой общины Анатолий Надрачов.

По его словам, в соседнем селе Милова взрывом повредило несколько домов, оттуда эвакуируют 70 семей.

Российские войска обстреливают Изюм за отказ пропустить их в Харьков.

Там нет света и воды, также не работает телефонная связь и интернет, а обстрелы ведутся по гражданской инфраструктуре, ведь в городе нет никаких военных объектов. Изюм находится в наиболее критическом положении из всех городов области. Харьков находится под полным контролем Вооруженных сил.

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