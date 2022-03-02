Враг продолжает уничтожать Харьковщину. Совершил авиаудары и обстрелял мирных жителей

В минувшие сутки враг продолжил наносить авиаудары и обстреливать из артиллерии мирные жилые кварталы Харьковщины и города.
Об этом сообщила ГСЧС области.
За сутки в Харьковской области пострадали 112 человек, погибли - 21.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Бомбы, ракеты и снаряды поражали жилые дома и гражданские объекты", – говорится в заявлении ГСЧС.
Спасатели оказывают помощь в спасении пострадавших, разборе завалов и извлекают из-под них пострадавших и тела погибших.
В городе разбили рынок "Сказка".
На Холодной горе разбомбили медицинский центр.
Улица Франтишека Клара после обстрелов россиянами.
Улица Гагарина.
За ночь в городе не осталось района, где не было пожара.
Повреждены дома на улице Плиточной.
Снаряд ударил в жилищный сектор и перебил теплотрассу.
Сейчас в городе слышны взрывы. Пылает сильный пожар в центре Харькова. Предварительно взрыв произошел возле зданий главного управления Нацполиции и СБУ Харьковщины.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
Российские военные бросали технику и убегали.
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