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среда, 02 марта 2022 07:53

Спецтема: Напад Росії на Україну

Враг продолжает уничтожать Харьковщину. Совершил авиаудары и обстрелял мирных жителей
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В минувшие сутки враг продолжил наносить авиаудары и обстреливать из артиллерии мирные жилые кварталы Харьковщины и города.

Об этом сообщила ГСЧС области.

За сутки в Харьковской области пострадали 112 человек, погибли - 21.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Бомбы, ракеты и снаряды поражали жилые дома и гражданские объекты", – говорится в заявлении ГСЧС.

Автор: t.me/s/truexanewsua
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За ночь в городе не осталось района, где не было пожара.
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Снаряд ударил в жилищный сектор и перебил теплотрассу.
Сейчас в городе слышны взрывы. Пылает сильный пожар в центре Харькова. Предварительно взрыв произошел возле зданий главного управления Нацполиции и СБУ Харьковщины.
По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
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Автор: t.me/s/truexanewsua
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Они бросили свою технику
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