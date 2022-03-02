Враг продолжает уничтожать Харьковщину. Совершил авиаудары и обстрелял мирных жителей

В минувшие сутки враг продолжил наносить авиаудары и обстреливать из артиллерии мирные жилые кварталы Харьковщины и города.

Об этом сообщила ГСЧС области.

За сутки в Харьковской области пострадали 112 человек, погибли - 21.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Бомбы, ракеты и снаряды поражали жилые дома и гражданские объекты", – говорится в заявлении ГСЧС.

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