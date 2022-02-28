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Спецтема: Напад Росії на Україну

Враг будет глушить связь и запускать фейки о "капитуляции" Украины - разведка

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Враг будет глушить связь и запускать фейки о &quot;капитуляции&quot; Украины - разведка
Враг будет запускать фейки о якобы сдаче войск и капитуляции Украины. Фото: pixabay

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска Российской Федерации начнут глушить мобильную связь и интернет.

Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения.

Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины и капитуляции нашего государства.

Таким образом, враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа и заставить украинцев к прекращению сопротивления.

Отметим, что по состоянию на пятый день войны путинские орды не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на ярые бомбардировки, злодейство российских диверсионных групп Украина продолжает сопротивляться.

Вместе мы не преодолены! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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В то же время Координационный центр в Волынской области сообщил, что оккупанты сегодня-завтра могут глушить связь, интернет и телевидение в приграничных зонах.

"Будут делать это для того, чтобы дезинформировать население пограничных и прифронтовых зон о якобы сдаче войск и капитуляции Украины. Это попытка таким образом склонить местное население не сопротивляться", - сказано.

"Не ведитесь! Мы побеждаем по всем фронтам. За нами весь цивилизованный мир.

Поэтому выдерживаем все атаки, противодействуем всем фейкам и боремся за независимую европейскую Украину!", - обращаются.

Украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Гомельской области Беларуси. Переговоры продолжались более шести часов.

Украина требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса, сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

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