Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах

Украина на переговорах с Российской Федерацией требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса.
Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Настоящее время".
"Наша позиция - никаких условий и ультиматумов", - сказал.
По словам Арестовича, позиция РФ - "вы там капитулируйте, а потом мы буде с вами разговаривать".
"Мы посмеялись от души в Офисе и первый раз отказали. От когда они второй раз попросили, а сам факт того, что они просят первыми нас о переговорах, о многом говорит.
Наши условия понятны - прекращение огня и вывод всех российских войск", - заявил советник руководителя ОП и добавил, что речь идет и о Донбассе и о Крыме.
"Все равно похороним всех, поэтому лучше уйти добровольно", - сказал.
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