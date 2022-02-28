Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах

Среди участников украинской делегации - глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: ТАСС

Украина на переговорах с Российской Федерацией требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Настоящее время".

"Наша позиция - никаких условий и ультиматумов", - сказал.

По словам Арестовича, позиция РФ - "вы там капитулируйте, а потом мы буде с вами разговаривать".

"Мы посмеялись от души в Офисе и первый раз отказали. От когда они второй раз попросили, а сам факт того, что они просят первыми нас о переговорах, о многом говорит.

Наши условия понятны - прекращение огня и вывод всех российских войск", - заявил советник руководителя ОП и добавил, что речь идет и о Донбассе и о Крыме.

"Все равно похороним всех, поэтому лучше уйти добровольно", - сказал.