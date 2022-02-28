Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах

 
Ексклюзивы
1/5
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 12177
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 12421
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3330
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17073
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 104980
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7416
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Россия не сможет торговать газом и нефтью без системы SWIFT – Кущ
Просмотров: 4239
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
"Сейчас страна работает по-другому": кто из знаменитостей пошел в терроборону
Просмотров: 6309
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
"Госпитальеры" собирают на необходимое оборудование, а пластуны ищут медикаменты: как помочь украинской армии
Просмотров: 810
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
"Господи, благослови ВСУ": художники и писатели поддерживают украинских воинов
Просмотров: 1071
Фото
Все фото
1
60
5
3
11
&quot;Вирішується доля Європи&quot; - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
"Вирішується доля Європи" - Зеленський звернувся до лідерів ЄС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Видео
Все видео
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
"Сеня, втяни сопли" - ведущий "Дизель Шоу" разнес Слепакова, который стелется перед Путиным
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
"Вашими руками два долбо*ба Путин и Лукашенко делают грязные дела" - Михалок призвал белорусов не воевать с Украиной
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
Кличко назвал количество погибших в Киеве после вторжения России
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
"Все мы на месте" - Зеленский обратился к украинцам
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 15930
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 9567
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 5886
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 963
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2988
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
25 февраля 2022
Просмотров: 2844
Покажіть мій окоп
Ми не нариємо собі у дніпровських кручах під Запоріжжям мобільного американського комплексу THAAD, здатного захистити військові бази і стратегічні ...
понедельник, 28 февраля 2022 15:06

Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах

  Комментировать
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
Среди участников украинской делегации - глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Фото: ТАСС

Украина на переговорах с Российской Федерацией требует вывести российские войска со всей украинской территории, в том числе из Крыма и Донбасса.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Настоящее время".

"Наша позиция - никаких условий и ультиматумов", - сказал.

По словам Арестовича, позиция РФ - "вы там капитулируйте, а потом мы буде с вами разговаривать".

"Мы посмеялись от души в Офисе и первый раз отказали. От когда они второй раз попросили, а сам факт того, что они просят первыми нас о переговорах, о многом говорит.

Наши условия понятны - прекращение огня и вывод всех российских войск", - заявил советник руководителя ОП и добавил, что речь идет и о Донбассе и о Крыме.

"Все равно похороним всех, поэтому лучше уйти добровольно", - сказал.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Российские депутаты просят остановить войну против Украины
Российские депутаты просят остановить войну против Украины Просмотров: 143683
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством
Финансовый директор Газпрома покончил жизнь самоубийством Просмотров: 127661
&quot;Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло&quot; - оккупантов поймали на Харьковщине
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
4
 5 Просмотров: 65082
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях
После тысяч трупов российских оккупантов в РФ начали говорить о потерях Просмотров: 45020
На Киев движутся опасные террористы - МВД
На Киев движутся опасные террористы - МВД Просмотров: 39127
Политика
Российские спецназовцы вывезли Медведчука еще 24 февраля – журналист
Российские спецназовцы вывезли Медведчука еще 24 февраля – журналист 1 Просмотров: 6903
Участников боевых действий выпустят из-под стражи - Зеленский
Участников боевых действий выпустят из-под стражи - Зеленский Просмотров: 1953
Безотлагательно принять по спецпроцедуре: Украина обращается к ЕС
Безотлагательно принять по спецпроцедуре: Украина обращается к ЕС Просмотров: 4689
Россию сбросили с неба: авиакомпаниям страны-врага закрыли воздушное пространство
Россию сбросили с неба: авиакомпаниям страны-врага закрыли воздушное пространство Просмотров: 3825
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"
 Просмотров: 6446
Больше всего комментируют
5
"Налили солярки во все отверстия, чтобы больше ничего не глохло" - оккупантов поймали на Харьковщине
5
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
4
"Где все те, кто обещал за 2 часа захватить Киев?" - министр обороны обратился с победным заявлением
2
Трамп заявил, что молится за украинцев
2
"Враг не заставит сдать Киев и пойдет в известном направлении" - Резников и Зеленский
Голосов: 2592
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть