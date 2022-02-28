Украинская делегация прибыла на переговоры с РФ – Зеленский проинструктировал "не сдавать ни одного сантиметра"

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

В состав делегации вошли: председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Украинская делегация прибыла на место встречи на вертолете.

"Я не верю ни Путину, ни Лукашенко, ни всей их клике. Но переговоры нужно проводить. Мы должны иметь время, чтобы немного выдохнуть, перегруппироваться и получить оружие, которого нам не хватает. Решения Европейского Союза - предоставить нам даже самолеты. ПТРК, ПЗРК и другие виды оружия к нам уже едут - что-то на границе, что-то плывет или летит, - заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в эфире информационного марафона телеканалов.

"Наши переговорщики проинструктированы президентом. Никто не сдаст ни одного сантиметра украинских интересов", - подчеркнула она.

Уничтоженную российскую технику Верещук предлагает переплавить на металлолом и строить мосты.