Завершились переговоры Украины и РФ

Украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров в Гомельской области Беларуси 28 февраля.

Основная цель – обсуждение прекращения огня в Украине и боевых действий, сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк, передает Gazeta.ua.

"Обсудили ряд приоритетных тем. Возвращаемся в свои столицы для консультаций по ним. В ближайшее время ожидается второй раунд переговоров, на которых эти темы получат конкретную практику развития", - сказал Подоляк.

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Какие сроки для назначения новых раундов переговоров - Подоляк не уточнил.

Отметим, что переговоры продолжались более 6 ч.

Россия в 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

На четвертые сутки масштабной атаки РФ предложила переговоры. В состав украинской делегации вошли: председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя ОП Михаил Подоляк, первый заместитель председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.