Возле общежития нашли труп военного

В Запорожье возле общежития нашли тело 24-летнего военнослужащего. Фото: npu.gov.ua

В Запорожье возле общежития на ул. Независимости Украины нашли тело 24-летнего военнослужащего.

Он родом из Харькова. Проходил срочную службу в в/ч-А1978, пишет ТСН со ссылкой на полицию.

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"Тело возле общежития обнаружили 6 февраля в 11:29. Мужчина зарегистрирован в городе Харьков, проходил срочную службу в в/ч-А1978, пожарный", - рассказала Елена Лебединская из областной полиции.

Предварительно, на теле нет признаков насильственной смерти. Причину смерти установит экспертиза.

Следователи открыли уголовное производство.

Военного, тело которого выловили из реки Лыбидь в Киеве, звали Андрей Кравец. Ему было 25 лет. Родом из Хмельника Винницкой области. Должен был отправиться в зону ООС. Когда перестал выходить на связь, его мать обратилась в полицию.