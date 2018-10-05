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пятница, 05 октября 2018 18:40

Возле Киева микроавтобусы попали в смертельную аварию

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Под Киевом произошло смертельное ДТП с участием двух микроавтобусов и легкового автомобиля.

Машины столкнулись на автодороге возле села Рогозов недалеко от Борисполя, сообщает полиция Киевской области.

Во время столкновения "Славуты" с рейсовым микроавтобусом, который двигался из Киева в Черкассы, погиб водитель легкового автомобиля. Четверо пассажиров микроавтобуса получили травмы. Их госпитализировали в местную больницу.

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Во время удара на обочину выбросило еще один микроавтобус. Машина получила механические повреждения.

Причины трагедии выясняют правоохранительные органы.


В Полтаве на улице Симона Петлюры 74-летняя женщина устроила аварию. ДТП произошло 4 октября в 17:00. Жительница Полтавы управляла автомобилем Mitsubishi. Не справилась с управлением и въехала в витрину АТБ.

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Дата
05
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