Части тела разбросало по всей дороге: Mercedes на евробляхах сбил пешехода

Фото: novosti-n.org

Утром 5 октября, на трассе "Николаев-Снигиревка" легковой автомобиль Mercedes на евробляхах насмерть сбил пешехода и слетел в кювет.

Mercedes ехал по трассе со стороны Николаева, в направлении Снигиревки. В 3 километрах от с. Партизанского автомобиль сбил пешехода, который шел по обочине. После столкновения водитель не справился с управлением. Автомобиль ушел вправо, слетел в кювет и врезался в дерево в 200 м от места наезда на пешехода.

В результате ДТП пешеход погиб на месте происшествия. Его разорвало на куски. Сотрудникам полиции пришлось собирать разбросанные в радиусе 50 метров части тела - голову, ноги, пишет novosti-n.org.

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В Mercedes ехало 6 человек: трое мужчин и три женщины. Все получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную районную больницу г. Снигиревка. О состоянии пострадавших ничего не известно.

Автомобиль восстановлению не подлежит. Обстоятельства аварии выясняют следователи.

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