74-летняя женщина въехала в витрину

ДТП произошло 4 октября в 17:00. Жительница Полтавы управляла автомобилем Mitsubishi. Не справилась с управлением и въехала в витрину АТБ, сообщает
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В результате аварии пострадала 28-летняя женщина пешеход. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Полтавы.
Столкнулись автомобили Toyotа и Газель. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств и двое пассажиров иномарки, среди которых - четырехлетний ребенок.
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