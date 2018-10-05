74-летняя женщина въехала в витрину

Фото: Gazeta.ua

Автор: Gazeta.ua 74-летняя женщина въехала в АТБ

Автор: Gazeta.ua 74-летняя женщина въехала в АТБ

ДТП произошло 4 октября в 17:00. Жительница Полтавы управляла автомобилем Mitsubishi. Не справилась с управлением и въехала в витрину АТБ, сообщает

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В результате аварии пострадала 28-летняя женщина пешеход. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции №1 Полтавы.

Столкнулись автомобили Toyotа и Газель. В результате аварии пострадали водители обоих транспортных средств и двое пассажиров иномарки, среди которых - четырехлетний ребенок.