Воспитательница сада волочила по земле ребенка, которого забыла во дворе

Женщина забыла ребенка на площадке, а когда это обнаружила, согнала злость на ребенке Фото: pixabay.com

В Запорожье воспитательница детсада №109 написала заявление по собственному желанию после того, как руководство получило видео где зафиксировано, как она обращается с маленькими воспитанниками.

Женщина забыла ребенка на площадке, а когда это обнаружила, согнала злость на ребенке. Видео этого момента обнародовали на странице ОО "Хочу учиться".

"Как дети остаются одни в детском саду? Например, вот так. И, конечно, это все потому, что у нее маленькая зарплата. Была бы большая, она бы детей любила. Результат знаете какой? Увольнение по собственному желанию. Так же как и на предыдущем месте работы. Без ответственности, не вынося сор из избы. Возможно, это ваша новая воспитательница, которая при встрече мило улыбается ", - подписали видео его авторы.

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На видео видно, как растерянный ребенок стоит во дворе детсада, когда другие дети уже пошли в группу. Ребенка, которого забыли, обнаружили, и разъяренная воспитательница выбежала, схватила его за руку и буквально поволокла в направлении помещения.

Пользователи сети шокированные увиденным. Они написали, что теперь даже страшно детей в садик отдавать.

Вечером 26 апреля с окна второго этажа детского сада по ул. Дудыкина, 20А в Запорожье выпал 4-летний мальчик. Выяснилось, воспитательница забыла мальчика в группе, когда с другими детьми вышла на прогулку. А матери пострадавшего сначала говорили, что он упал с лестницы.