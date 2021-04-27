Забыли в группе: из окна детского сада выпал 4-летний мальчик

В Запорожье из окна детского сада на втором этаже выпал 4-летний мальчик. Ребенок в больнице. Фото: actual.today

Вечером 26 апреля с окна второго этажа детского сада по ул. Дудыкина, 20А в Запорожье выпал 4-летний мальчик.

Пострадавшего зовут Тимур Арабаджи. Его забрала реанимационная бригада, пишет "Актуально".

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Выяснилось, воспитательница забыла мальчика в группе, когда с другими детьми вышла на прогулку. А матери потерпевшего, Анастасии, сначала говорили, что он упал с лестницы, по словам матери другого питомца.

Мальчик находится в медикаментозном сне.

В Днепре в школе №147 первоклассник выпал из окна 3 этажа учебного заведения. Мальчик остался в группе продленного дня, переодевался за шкафом, поэтому задержался в классе. Воспитатель группы продленного дня не заметила отсутствия мальчика, закрыла класс и повела детей в спальные комнаты. Мальчик пытался открыть дверь, стучал и звал учителя. Тогда пошел к окну звать на помощь, но не удержался и выпал.