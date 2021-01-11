Воры кабелей связи оказались патрульными полицейскими

Двух харьковских патрульных полицейских и двух их гражданских сообщников уличили в кражах кабелей связи.

После задержания ворам объявили подозрение, в понедельник 11 января сообщили в пресс-службе ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

Операцию провели следователи территориального управления ГБР в городе Полтаве. Задержали работника ГУ Нацполиции в Харьковской области и инспектора Управления патрульной полиции в Харьковской области, а также двух гражданских лиц.

По предварительной информации следствия, полицейские в сговоре с двумя гражданами систематически совершали кражи магистральных кабелей связи ОАО "Укртелеком" и Управления Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Харьковской области.

Задержали членов группировки после того, как подозреваемые проникли в одно из хранилищ, где размещались магистральные кабельные линии связи. Там с помощью специальных инструментов для кражи срезали кабели, смотали их в 6 бухт и положили в багажник своего автомобиля.

Автор: dbr.gov.ua В Харькове задержали полицейских, которые воровали кабели связи

8 января фигурантов задержали и в этот же день сообщили о подозрении. Во время обысков у задержанных обнаружили и изъяли схемы местности, специальные инструменты, кабели связи. Общую сумму ущерба установят после проведения ряда соответствующих экспертиз.

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Задержанным инкриминируют тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с проникновением в хранилище. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Харьковская областная прокуратура, оперативное сопровождение - управление СБУ в Харьковской области и Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области. Правоохранитель с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия.