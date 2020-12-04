СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 711
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1143
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1449
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 234
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
5
3
3
3
Патрульные в центре города сбили женщину, которая перебегала дорогу
Патрульные в центре города сбили женщину, которая перебегала дорогу
Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе
Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе
Новые подробности гибели 8-летнего мальчика возле школы
Новые подробности гибели 8-летнего мальчика возле школы
Варили в квартире: 2 семейные пары попались на наркобизнесе
Варили в квартире: 2 семейные пары попались на наркобизнесе
Изъято много &quot;интересного&quot;: задержали банду торговцев оружием
Изъято много "интересного": задержали банду торговцев оружием
Видео
Все видео
СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников
СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
"Налоговый майдан" перешел в столкновения с силовиками
В заброшенном доме нашли скелеты двух людей, замотанных в пленку
В заброшенном доме нашли скелеты двух людей, замотанных в пленку
Пьяный водитель гонял по Киеву без шин и делал опасные маневры
Пьяный водитель гонял по Киеву без шин и делал опасные маневры
Опасные развлечения: восьмиклассник устроил в школе "фаер-шоу"
Опасные развлечения: восьмиклассник устроил в школе "фаер-шоу"
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
1 Просмотров: 810
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 720
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 306
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5184
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
04 декабря 2020
Просмотров: 99
Як унтерофіцерська вдова
Мій – не побоюся цього слова – друг Ґжеґож Ґауден подався в письменники. Власне тому я вже й не боюся називати його другом. Бо до весни ...
пятница, 04 декабря 2020 18:29

СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников

  Комментировать
СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников
В Харькове оперуполномоченный одного из отделов управления СБУ возглавлял банду вымогателей-разбойников. Фото: dbr.gov.ua

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области.

Правоохранитель с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"В мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая закладка, 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел мужчина и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, требовали 100 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя депутата, который возглавлял банду рэкетиров

Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где засвидетельствовали фиктивный договор займа на указанную сумму.

"Реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тысячи долларов. Пострадавший решил выполнить требования и заплатил 57 тысяч грнивень", - добавили в ГБР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Работнику СБУ грозит до 7 лет за решеткой.

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции. Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

"Сыночек, я продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 20835
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 12609
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 12573
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 8613
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 8046
Происшествия
Патрульные в центре города сбили женщину, которая перебегала дорогу
Патрульные в центре города сбили женщину, которая перебегала дорогу
5
 Просмотров: 396
Преступники грабили пассажирские поезда - билеты покупали по похищенным паспортами
Преступники грабили пассажирские поезда - билеты покупали по похищенным паспортами Просмотров: 225
Рассказали о погибшем в Польше украинского зароботчанина
Рассказали о погибшем в Польше украинского зароботчанина Просмотров: 567
Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе
Мужчина был на костылях: легковушка сбила семью на пешеходном переходе
5
 Просмотров: 378
17-летний парень разнес голову отчиму
17-летний парень разнес голову отчиму Просмотров: 486
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
2
Российские наемники вторые сутки терроризируют наших у Водяного: что известно
2
"Слуга" в Раде рассматривал голую грудь
Голосов: 348
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть