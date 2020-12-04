СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области.
Правоохранитель с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
"В мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая закладка, 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел мужчина и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, требовали 100 тысячи гривень", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали имя депутата, который возглавлял банду рэкетиров
Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где засвидетельствовали фиктивный договор займа на указанную сумму.
"Реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тысячи долларов. Пострадавший решил выполнить требования и заплатил 57 тысяч грнивень", - добавили в ГБР.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Работнику СБУ грозит до 7 лет за решеткой.
На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции. Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое.
Комментарии