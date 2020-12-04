СБУшник возглавлял банду вымогателей-разбойников

В Харькове оперуполномоченный одного из отделов управления СБУ возглавлял банду вымогателей-разбойников. Фото: dbr.gov.ua

В Харькове разоблачили организованную преступную группу, которую возглавлял оперуполномоченный одного из отделов управления Службы безопасности Украины в области.

Правоохранитель с целью наживы организовал группу с четким распределением ролей соучастников, которая занималась вымогательством с применением насилия. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"В мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая закладка, 6 членов группы устроили засаду. Когда же к указанному месту подошел мужчина и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, требовали 100 тысячи гривень", - говорится в сообщении.

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Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где засвидетельствовали фиктивный договор займа на указанную сумму.

"Реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы требовали 3 тысячи долларов. Пострадавший решил выполнить требования и заплатил 57 тысяч грнивень", - добавили в ГБР.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности. Работнику СБУ грозит до 7 лет за решеткой.

На Киевщине задержали банду грабителей, которой руководил полицейский - 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции. Воры проникали в дома, выносили ценности и оружие, а затем сбывали краденое.