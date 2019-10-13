Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе

Вора в законе Андрея Недзельского "разкороновали" и избили

В Киеве "разкоронавали" и избили известного криминального авторитета, "вора в законе" Андрея Недзельского ( "Неделю" / "Львовского").

Это произошло на торжестве по случаю свадьбы в семье другого преступника, Олега "Бакинского", написал в Facebook бывший первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Андрея "Неделю" называли "смотрящим" по Украине и Киеву, а также владельцем украинского воровского "общака".

Он родился в 1973 году в райцентре Старый Самбор Львовской области, некоторое время торговал подержанными автомобилями. В середине 1990-х годов переехал в Киев, где началась его уголовная карьера.

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1 августа в Запорожье в собственном дворе убили местного криминального авторитета. Жертвой оказался Алексей Петров по кличке "Петрик". На мужчину напали двое неизвестных и перерезали ему горло, причем преступление попало на камеры видеонаблюдения.