Вооруженный напал на 11-летнего мальчика и порезал мужчину

На Киевщине задержали мужчину, который напал на школьника и порезал прохожего. Фото: kv.npu.gov.ua

В селе Гатное Фастовского района Киевской области мужчина с ножом напал на 11-летнего мальчика и порезал прохожего.

Нападавшего задержали. Им оказался местный 35-летний житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пьяный хулиган ударил 11-летнего мальчика, достал из кармана нож и стал им угрожать прохожим. После чего подошел к мужчине, который сделал ему замечание, и нанес ему один удар в верхнюю часть бедра", - рассказали в полиции.

Пострадавшего госпитализировали. Вещественные доказательства изъяты. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы. Продолжаются следственные действия.

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