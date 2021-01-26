Вооруженный мечом и ножом мужчина бросался на людей и крушил подъезд

Фото: facebook.com/odesapolice

Ночью в одной из многоэтажек на ул. Левитана в Одессе агрессивный мужчина крушил все на нескольких этажах. Был вооружен мечом и ножом и угрожал людям.

Жители вызвали наряд полиции, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Жители сообщили о агрессивном мужчине, вооружившись "катаной" и "заточкой", крушил все на нескольких этажах. Чтобы не контактировать с нарушителем, жители закрылись в квартирах и не выходили из них. Патрульные застали мужчину на одиннадцатом этаже дома. Он имел признаки наркотического опьянения и вел себя крайне агрессивно", - сказано в сообщении.

На многочисленные требования бросить оружие и успокоиться, нарушитель не реагировал. Поэтому инспекторам пришлось его скрутить и одеть наручники. На место вызвали следственно-оперативную группу.

В Запорожье мужчина топором крушил свой автомобиль и бросался на людей. Причина такого поведения - ДТП.