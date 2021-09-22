Вооруженный иностранец напал на женщину в вагоне метро

В столичном метро мужчина ударил в лицо женщину и размахивал перед другими пассажирами пневматическим пистолетом.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева. Когда произошел инцидент, не уточнили.

О нападении хулигана правоохранителям сообщила потерпевшая.

Фото: Нацполиция

"К дежурному полицейскому на станции метро Кловская обратилась женщина. Сказала, что неизвестный в вагоне нецензурно выражался, ударил ее в лицо и размахивал предметом, похожим на пистолет", - говорится в сообщении.

Разыскать злоумышленника удалось благодаря видео с камер наблюдения. Его задержали.

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"Мы установили маршрут движения вероятного подозреваемого и его личность. Это гражданин другого государства, 1989 года рождения. В течение суток выяснили его местонахождение и задержали в торгово-развлекательном центре", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене Михаил Никонов.

В квартире фигуранта на ул. Ревуцкого полицейские обнаружили и изъяли пневматический пистолет.

За содеянное иностранцу грозит до семи лет тюрьмы.

В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски у одного из них. В среду, 22 сентября, возможно закрытие трех станций метро. Причина - проведение на НСК "Олимпийский" футбольного матча "Динамо" - "Шахтер".