Пассажиры метро устроили кулачные разборки на эскалаторе

В столичной подземке на станции Лыбидская двое пассажиров подрались, поднимаясь к выходу на эскалаторе.
Соответствующее видео распространил "Киев Оперативный" в Telegram.
"Причины конфликта неизвестны, но похоже, что оба нетрезвые", - говорится в описании видео.
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На кадрах видно, что двое мужчин устроили кулачные разборки на подвижной лестнице. Во время столкновения один из нарушителей разорвал футболку другому.
Когда одному из участников конфликта удалось освободиться и взяться за поручень, другой тут же его догнал и схватил за одежду.
На выходе мужчин встретили правоохранители и вывели под руки.
В вагоне столичного метро произошла драка между двумя пассажирами. Вероятно, из-за отсутствия маски в одного из них.
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