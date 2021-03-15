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понедельник, 15 марта 2021 11:25

Вооруженный иностранец на улице порезал мужчину

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Вооруженный иностранец на улице порезал мужчину
Нападавшим оказался 28-летний иностранец, который в настоящее время проживает во Львове Фото: facebook.com/lvivpolice

Во Львове мужчина на улице порезал прохожего.

Трагедия произошла на ул. Гринченко. Пострадавшего сразу забрали в больницу, сообщили в патрульной полиции Львовской области.

"Около 17:00 патрульные 4-го батальона получили вызов о нанесении тяжких телесных повреждений на улице Гринченко. По словам 40-летнего львовянина, неизвестный мужчина нанес ему ножевые ранения в область спины и в ягодицу. Имея описание нападавшего, патрульные начали обследовать прилегающие улицы и вскоре обнаружили похожего мужчину. Он начал нервничать при виде полицейских. Попытался убежать и бесполезно ", - говорится в сообщении.

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Нападавшим оказался 28-летний иностранец, который проживает во Львове. Его задержали.

В содеянном преступник сознался. Теперь ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Вечером 12 апреля в Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь. ЧП произошло на ул. Привокзальной вечером. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти.

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Дата
15
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