Пассажир вонзил нож таксисту в грудь

В Киеве пьяный пассажир напал на водителя. Фото: pexels.com

Вечером 12 апреля в Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь.

ЧП произошло на улице Привокзальной вечером. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти, сообщает Obozrevatel.

"Очевидец, который ехал за ними, заметил, как впереди остановился автомобиль и из него вышел водитель. Он попросил вызвать полицию и скорую помощь, а также сообщил, что пассажир ударил его ножом в грудь и забрал мобильный телефон", - сообщил источник.

Напавший открыл дверь и выбросил нож.

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"Позже выяснилось, что на таксиста напал 62-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал собеседник издания.

Подозреваемого задержали. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии

В Киеве на перекрестке ул. Малая Житомирская и Владимирский проезд конфликт 2 водителя завершился ножевым ранением одного из них. Инцидент произошел 10 марта, сообщила пресс-служба полиции Киева.