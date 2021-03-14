Пассажир вонзил нож таксисту в грудь

 
Ексклюзивы
1/5
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Тюлени, дымовые шашки и сушеная рыба: вторая неделя весны в фото от GAZETA.UA
Просмотров: 261
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 2079
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 1026
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 522
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2826
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1413
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
1 Просмотров: 18774
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 279
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 360
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Фото
Все фото
4
16
5
3
6
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
5 рабочих упали с 7-метровой высоты вместе с бетонной плитой
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
Убийство 7-летней девочки на Херсонщине: все подробности трагедии
4 школьников разбились в смертельной аварии
4 школьников разбились в смертельной аварии
С квадрокоптера пытались сбросить гранату на дом
С квадрокоптера пытались сбросить гранату на дом
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Братья пытали иностранцев и снимали на телефон
Видео
Все видео
17-летний парень умер посреди улицы
17-летний парень умер посреди улицы
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
В больнице подрались врач и пациент - конфликт попал на видео
Били и таскали за волосы - на журналистку набросились в суде
Били и таскали за волосы - на журналистку набросились в суде
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
"Кавалер" из интернета прихватил на свидание оружие - вызвали полицию
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 684
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2520
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 378
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
14 марта 2021
Просмотров: 63
Бідні родичі
– Засмучуюся, коли вручають дорогі подарунки. Бо треба буде купувати подібні у відповідь, – каже Ірина. З чоловіком торік взяли ...
воскресенье, 14 марта 2021 17:43

Пассажир вонзил нож таксисту в грудь

  Комментировать
Пассажир вонзил нож таксисту в грудь
В Киеве пьяный пассажир напал на водителя. Фото: pexels.com

Вечером 12 апреля в Дарницком районе Киева пьяный пассажир воткнул таксисту нож в грудь.

ЧП произошло на улице Привокзальной вечером. 38-летнему водителю удалось остановить машину и выйти, сообщает Obozrevatel.

"Очевидец, который ехал за ними, заметил, как впереди остановился автомобиль и из него вышел водитель. Он попросил вызвать полицию и скорую помощь, а также сообщил, что пассажир ударил его ножом в грудь и забрал мобильный телефон", - сообщил источник.

Напавший открыл дверь и выбросил нож.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конфликт водителей завершился массовой дракой - присоединилась и женщина

"Позже выяснилось, что на таксиста напал 62-летний киевлянин, который находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказал собеседник издания.

Подозреваемого задержали. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии

В Киеве на перекрестке ул. Малая Житомирская и Владимирский проезд конфликт 2 водителя завершился ножевым ранением одного из них. Инцидент произошел 10 марта, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пассажир вонзил нож таксисту в грудь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

"Я - офіційний ідіот" - солдату Швейку віповнюється 100 років

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 Просмотров: 13986
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 12708
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 11025
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада
 Просмотров: 10260
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
 2 Просмотров: 9585
Происшествия
Неделю назад похитили 7-летнюю Марию Борисову: что нового в деле и как живет село
Неделю назад похитили 7-летнюю Марию Борисову: что нового в деле и как живет село
 Просмотров: 162
Вспомнили смертельные ДТП за последнюю неделю
Вспомнили смертельные ДТП за последнюю неделю
5
 Просмотров: 72
Мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения
Мужчина устроил стрельбу на праздновании дня рождения Просмотров: 225
Полицейский на джипе въехал в грузовик и погиб
Полицейский на джипе въехал в грузовик и погиб Просмотров: 702
Ежедневно горят более десяти машин - впечатляющая статистика автопожаров в Украине
Ежедневно горят более десяти машин - впечатляющая статистика автопожаров в Украине Просмотров: 558
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
5
Зеленского будут выдвигать на второй срок
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
2
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
1
"Приватбанк" стал для Зеленского политической ловушкой
Голосов: 679
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть