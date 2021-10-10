Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 648
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1017
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1089
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2574
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 4248
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 864
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1890
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 621
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1701
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Раздевают до трусов, ненужная армия и дедовщина - о чем говорят призывники под военкоматами
Просмотров: 4419
Фото
Все фото
5
9
3
3
4
Вооруженные мужчины хотели &quot;отжать&quot; хозяйство у фермера
Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Пьяный мэр Яремче вылетел на встречную и врезался в Peugeot
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Амфетамин и каннабис нашли даже на работе: полицейский употреблял и продавал наркотики
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Сидели всю ночь в кукурузе: показали и фото разысканных под Киевом школьников
Видео
Все видео
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
Латвиец пытался вывезти из Украины кокаина на 2 миллиона гривен
В Польше загорелся автобус с украинцами
В Польше загорелся автобус с украинцами
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Вагон залит кровью: в киевском метро произошло ЧП - видео
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
Укрэксимбанк выдал 60 млн кредита фирме, которая поддерживает боевиков
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
"Диалект. Чуть не блеванул" - рэпер из Сум всколыхнул сеть высказываниями об украинском языке
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1089
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 513
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 900
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1017
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2151
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
08 октября 2021
Просмотров: 387
Геній
"Знов про письменника?" – можуть скривитися ймовірні читачі та й навіть колеги в редакції. Так, знову. Бо про кого ж мені в першу чергу писати? ...
воскресенье, 10 октября 2021 19:10

Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера
5

  Комментировать

В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и хотели отжать имущество и урожай
Фото: mvs.gov.ua
В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и хотели отжать имущество и урожай
В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и хотели отжать имущество и урожай
В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и хотели отжать имущество и урожай
В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и хотели отжать имущество и урожай

В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и угрожали руководству и ее сотрудникам.

Заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество, отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства и угрожали забрать урожай, информирует пресс-служба МВД.

"Кроме того, они порезали колесо трактора и несколько колес служебных автомобилей предприятия. На место инцидента вовремя приехала полиция", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Били и угрожали отрубить пальцы: банда напала на ферму

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения предприятия. У нарушителей конфисковали четыре охотничьих гладкоствольных ружья, три травматических пистолета, 24 охотничьих патрона, 18 патронов к пистолетам, 18 патронов с резиновыми пулями, 9 пластиковых патронов.

Личности всех нападавших установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23 до 31 года. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Пятеро вооруженных мужчин в балаклавах пытались силой захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области. Между работниками и нападавшими завязалась драка.

Защищать зерноток бросились и местные жители. Они уверяли, что там есть доля их имущественных паев. Тогда нападавшие начали стрелять в мужчин, а против женщин применяли слезоточивый газ. Шесть человек получили ранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

Запустили крупнейшую в Европе гидроэлектростанцию

Самое читаемое
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и &quot;слуги&quot; выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
7
 2 Просмотров: 4257
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 3717
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 3654
&quot;Какая может быть работа? Выживаем&quot; - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
39
 Просмотров: 2592
Гороскоп на 9 октября: в чьей жизни начнется самый романтичный период
Гороскоп на 9 октября: в чьей жизни начнется самый романтичный период
 Просмотров: 2511
Происшествия
Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека
Под Львовом в страшном ДТП погибли два человека Просмотров: 855
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики
Смерть Полякова: в крови нардепа нашли алкоголь и наркотики 1 Просмотров: 3717
Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци
Зверское нападение в поезде Мариуполь-Киев: Луговая получит компенсацию от Укрзализныци Просмотров: 765
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам
Пытки украинца в польском вытрезвителе: обвинения предъявили девяти лицам Просмотров: 441
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
Возле Ични взорвался арсенал с боеприпасами
9
 1 Просмотров: 1701
Больше всего комментируют
7
Разумков обвинил "Батькивщину" в договоренностях с Офисом президента
4
К Порошенко прислали "титушок", чтобы отвлечь внимание от акции под домом Зеленского - Погребинский
3
Разумков и Арахамия устроили спор в прямом эфире
2
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
Голосов: 166
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть