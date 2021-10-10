Вооруженные мужчины хотели "отжать" хозяйство у фермера

Фото: mvs.gov.ua

В Запорожской области вооруженные мужчины ворвались на территорию фермерского хозяйства и угрожали руководству и ее сотрудникам.

Заставляли председателя фермерского хозяйства переоформить право собственности на имущество, отдать свою долю наследственного комплекса сельского фермерского хозяйства и угрожали забрать урожай, информирует пресс-служба МВД.

"Кроме того, они порезали колесо трактора и несколько колес служебных автомобилей предприятия. На место инцидента вовремя приехала полиция", - сказано в сообщении.

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Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения предприятия. У нарушителей конфисковали четыре охотничьих гладкоствольных ружья, три травматических пистолета, 24 охотничьих патрона, 18 патронов к пистолетам, 18 патронов с резиновыми пулями, 9 пластиковых патронов.

Личности всех нападавших установлены. Это жители Запорожской и Днепропетровской области от 23 до 31 года. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

Пятеро вооруженных мужчин в балаклавах пытались силой захватить фермерское хозяйство в селе Метановка Теплицкого района Винницкой области. Между работниками и нападавшими завязалась драка. Защищать зерноток бросились и местные жители. Они уверяли, что там есть доля их имущественных паев. Тогда нападавшие начали стрелять в мужчин, а против женщин применяли слезоточивый газ. Шесть человек получили ранения.