Volkswagen раздавил на тротуаре школьницу и влетел в дом

На Львовщине 26-летний водитель Volkswagen Golf сбил насмерть 16-летнюю девушку. А потом влетел в дом. Фото: prozahid.com

В городе Турка на Львовщине 26-летний мужчина за рулем Volkswagen Golf сбил насмерть 16-летнюю девушку, которая шла по тротуару. После чего въехал в стену дома.

Авария произошла 4 января около 23.30 на улице Молодежной, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель не справился с управлением, после чего его автомобиль выехал на тротуар, где совершил наезд на пешехода - 16-летнюю жительницу Турки. От полученных травм девушка скончалась на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Водителя задержали. Вскоре суд изберет для него меру пресечения. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

В Житомирской области под колесами легковушки оказались двое детей. 10-летний мальчик не выжил. Авария произошла 4 января в пгт. Новые Белокоровичи Олевского района. Предварительно, водитель был пьян.