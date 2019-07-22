Военный ранил сослуживца из автомата

В Мелитополе Запорожской области военнослужащий при разрядке оружия выстрелил из автомата АКС-74 в коллегу по службе.
Попал военному в ногу, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Раненого госпитализировали в военный госпиталь Николаева.
В ГБР планируют в этом деле провести комплекс судебных экспертиз, вручить военнослужащему, ранившему коллегу, сообщение о подозрении.
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Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины.
В случае доказательства вины военнослужащему грозит наказание в виде служебного ограничения на срок до 2 лет или содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Около четырех утра 16 июля в Одессе задержали злоумышленника, который пытался украсть военно-техническое имущество зенитного ракетного дивизиона.
Срочник вынужден был применить оружие в отношении вора, сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.
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