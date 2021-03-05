Военном в троллейбусе распылили в лицо газ, потому что вступился за женщину

Пострадавшего сразу забрали в больницу Фото: novyny.24tv.ua

В Житомире в троллейбусе между пассажирами произошел конфликт. Один из них распылил газ в лицо военному.

Пострадавшего сразу забрали в больницу, пишет Суспільне. По словам Оксаны Гуменюк, корреспондента, конфликт вспыхнул вчера днем ​​в троллейбусе, который двигался по маршруту №2 на отрезке между остановкой "Площадь Победы" и "Улица Ольжича".

По ее словам, все началось с того, что кондуктор сделала замечание женщине, которая хотела ехать на льготных условиях, но поскольку такое льготное время (с 10.00 до 16.00) уже прошло, кондуктор настаивала на том, чтобы высадить женщину из троллейбуса.

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"За пенсионерку вступился военнослужащий - мужчина был в военной форме с нашивками и с военным рюкзаком. Он стоял на задней площадке троллейбуса. После замечания военного двое мужчин в возрасте до 20 лет, которые сидели на местах в средней площадке троллейбуса, громко возмутились и начали словесно оскорблять военного, называя его "льготником-ничтожеством" ", - рассказала женщина.

Когда же военный несколько раз призывал мужчин забрать свои слова обратно, те не только не извинились, но и перешли на нецензурную брань в его адрес. Тогда военный подошел к грубиянам, прижал их в углу и приказал извиниться.

"Подчеркиваю: он лишь зажал ребят, а не устроил драку, как об этом сказала при мне кондуктор троллейбуса. В ответ один из парней выхватил баллончик и распылил газ в лицо военному", - рассказала Оксана Гуменюк.

Газ сразу разошелся салоном троллейбуса и пассажиры начали кашлять, требуя открыть дверь. Водитель троллейбуса остановился на светофоре и открыл дверь.

"Те двое парней попытались выпрыгнуть из троллейбуса. Одному из них действительно удалось убежать, а другой - пострадавший военный поймал и не отпускал, хотя и не мог при этом открыть глаз, забрызганных газом. Люди дали военному бутылку с водой, чтобы он мог умыться. Показательно, что он поделился этой водой и с тем парнем, которого держал - чтобы тот тоже смог смыть с себя газ, который и ему попал на лицо ", - сказала женщина.

Агрессивного пассажира забрали в полицию. Наказание ему будут определять в зависимости от тяжести травмы потерпевшего.

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