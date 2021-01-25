Военного-контрактника нашли в петле

На Николаевщине повесился 27-летний военнослужащий-контрактник. Фото: depo.ua

В одном из населенных пунктов Витовского района Николаевской области повесился 27-летний военнослужащий-контрактник.

Тело в петле обнаружили в его доме 22 января, пишет "Новости-N".

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Военнослужащий проходил службу в одной из воинских частей, дислоцированных под Николаевом. Имел звание старшего солдата. На момент самоубийства он находился в отпуске.

Причины самоубийства устанавливают следователи.

В селе Мавковичи Городокского района Львовской области совершил самоубийство 32-летний ветеран боевых действий на Донбассе. Мужчина одел военную форму и повесился в своем доме.