Военного и полицейского подозревают в изнасиловании 16-летней

В Николаеве военный и полицейский подозревается в изнасиловании 16-летней девушки. Фото: npu.gov.ua

В Николаеве задержали военного и полицейского, которых подозревают в изнасиловании 16-летней девушки.

Якобы все произошло в арендованной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в сети, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В арендованной квартире военнослужащего, с которым девушка познакомилась в сети, они вместе с его товарищем-полицейским отдыхали и распивали алкоголь. Впоследствии, когда девочка хотела уйти, ее не выпустили. И, применив силу, военный изнасиловал ее. Потерпевшая утверждает, что полицейский также намеревался это сделать", - рассказали полицейские.

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Информация будет тщательно проверяться в ходе досудебного расследования.

Начальник областной полиции назначил по этому факту служебное расследование действий полицейского. Все собранные материалы досудебного расследования будут направлены в Государственное бюро расследований.

В случае доказательства вины, фигурантам грозит до 12 лет за решеткой.

Следователи ДБР Полтавы устанавливают причастных к вероятному изнасилованию женщины из Лубенского района. Не исключают, что один из них – полицейский. Потерпевшая рассказала, что все произошло у нее дома во время совместного застолья. Если вина подозреваемых будет доказана, их могут посадить в тюрьму на 12 лет.