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среда, 13 октября 2021 10:30

Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским

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Вместе выпивали, беременности не было: раскрыли новые подробности предполагаемого изнасилования полицейским
На Полтавщине начали расследование по информации об изнасиловании женщины. Заявительница указала на действующего полицейского. Фото: dbr.gov.ua

Следователи ГБР Полтавы устанавливают причастных к возможному изнасилованию женщины с Лубенского района. Не исключают, что один из них - полицейский.

Потерпевшая рассказала, что все произошло у нее дома во время совместного застолья, сообщили в пресс-службе ГБР.

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"Как утверждает женщина, ночью у нее дома, во время совместного застолья, ее изнасиловали двое мужчин. Один из которых - участковый офицер полиции. При этом, по словам заявительницы, она беременна. Получив такую ​​информацию, на место инцидента сразу прибыли следователи и оперативные работники ГБР. Женщину уже осмотрели судебно-медицинский эксперт и гинеколог. Признаков беременности у нее не обнаружили", - сказано в сообщении.

Проводятся неотложные следственные действия с целью установления всех подробностей происшествия. Назначен ряд специальных экспертиз.

Если вина полицейских будет доказана, их могут посадить на 12 лет.

На Полтавщине участкового офицера обвинили в изнасиловании. Якобы он вместе с товарищем пришли в ночь против 12 октября к жительнице Лубенского района домой. И там над ней надругались.

Потерпевшая - 31-летняя мать-одиночка, беременна вторым ребенком, сообщалось ранее. А действующий и бывший полицейские ворвались к ней домой, выбив дверь.

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Дата
13
октября

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