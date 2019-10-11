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пятница, 11 октября 2019 17:57

Водителю смертельного маршрута избрали меру пресечения

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Водителю смертельного маршрута избрали меру пресечения
В Запорожье избрали меру пресечения водителю маршрутки Максиму Усатову, который устроил смертельную аварию. Фото - facebook.com/og.zp.court.gov.ua

В Запорожье избрали меру пресечения водителю маршрутки, который устроил смертельную аварию.

38-летнего Максима Усова арестовали на 2 месяца без права на залог. Такое решение вынес Орджоникидзевский районный суд Запорожья 11 октября.

Мужчина свою вину признал. Однако объяснить, почему допустил столкновение и скрылся из больницы, объяснить не смог.

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"Я находился в шоковом состоянии. Не понимал, что делал. Меня осмотрели, я шел в туалет. Может не понимал, где я находился. Вышел и пошел домой. Я полностью осознаю свою вину, что я был за рулем и должен был принять меры", - сказал во время заседания.

Вместе с адвокатом просил применить менее строгую меру пресечения. Однако прокурор настаивал на аресте. Его ходатайство суд удовлетворил в полном объеме.

Авария на ул. Истомина в Запорожье произошла днем ​​9 октября. Водитель маршрутки врезался в задний мост грузовика. От удара погибла 69-летняя женщина. Еще 10 пассажиров, среди них двое детей, травмированы. Пострадал и сам водитель. Однако при осмотре сбежал из больницы. Его задержали через несколько часов дома.

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Дата
11
октября

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