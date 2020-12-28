Водителя раздавило собственное авто

В Житомирской области под колесами собственного Mercedes Vario погиб 56-летний мужчина. Пытался остановить автомобиль, когда он покатился. Фото: zt.npu.gov.ua

В Бердичеве Житомирской области под колесами собственного авто Mercedes Vario погиб 56-летний житель областного центра.

Трагедия произошла, когда мужчина выгружал товар возле магазина, сообщили сегодня, 28 декабря, в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водителя раздавил грузовик во время ремонта

"26 декабря около 7:50 водитель, который занимался развозкой товаров, остановился возле местного магазина и зашел в грузовое отделение. В это время автомобиль начал катиться назад и водитель, пытаясь его остановить, начал бежать в кабину. Однако упал и попал под колеса"- рассказали в полиции.

Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств происшествия. Следователи открыли уголовное производство.

В одном из сел Чертковского района на Тернопольщине под колесами собственного Peugeot Partner погиб 48-летний мужчина. Пытался остановить авто, когда оно покатилось. Несчастье случилось, когда потерпевший вместе с матерью собирался ехать на кладбище.