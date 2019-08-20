Водитель застрелил собаку женщины, с которой поссорился

Неадекватный водитель застрелил собаку женщины-пешехода. Фото: Prm

В Днепровском районе Киева произошел конфликт между пешеходом и водителем, который закончился стрельбой.

Как отмечается, во вторник, 20 августа, около 13:00 женщина с коляской и собакой переходила дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Пешеход начала движение по переходу и после этого возник конфликт с водителем проезжавшего мимо автомобиля. Об этом сообщает Информатор.

Что стало причиной конфликта неизвестно, однако водитель решил закончить спор, использовав пистолет. Мужчина выстрелил в собаку, пуля попала в голову и убила животное.

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После инцидента водитель скрылся. Правоохранители предложили женщине написать заявление, однако она отказалась делать это на месте происшествия. Полиция начнет расследовать инцидент, если пострадавшая женщина придет в отделение полиции позже.

На Голосеевской площади в Киеве произошла перестрелка. Ее устроили две группы неизвестных. Пострадали три человека.