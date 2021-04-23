Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом

В ДТП, которое произошло на трассе вблизи Ворзеля, после столкновения в одной из машин взорвался газовый баллон.
По предварительной информации, водитель автомобиля Geely на полном ходу врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos, пишет dtp.kiev.ua.
Очевидцы пытались вытащить водителя Daewoo Lanos, которого отбросило на заднее сиденье, он был без сознания. Однако вскоре автомобиль взорвался и мужчина погиб на месте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе
Водитель автомобиля Geely пробил головой лобовое стекло. Сейчас он госпитализирован, угрозы жизни нет.
На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Ранее сообщалось, что на Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них загорелся. Авария произошла на трассе Киев - Ковель в районе поселка Ворзель. Для ликвидации пожара на место прибыли спасатели ДСНС.
Комментарии