Водитель сгорел заживо: сообщили подробности ДТП под Киевом

В результате столкновения двух легковушек, один из них загорелся Фото: glavcom.ua

В ДТП, которое произошло на трассе вблизи Ворзеля, после столкновения в одной из машин взорвался газовый баллон.

По предварительной информации, водитель автомобиля Geely на полном ходу врезался в заднюю часть автомобиля Daewoo Lanos, пишет dtp.kiev.ua.

Очевидцы пытались вытащить водителя Daewoo Lanos, которого отбросило на заднее сиденье, он был без сознания. Однако вскоре автомобиль взорвался и мужчина погиб на месте.

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Водитель автомобиля Geely пробил головой лобовое стекло. Сейчас он госпитализирован, угрозы жизни нет.

На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них загорелся. Авария произошла на трассе Киев - Ковель в районе поселка Ворзель. Для ликвидации пожара на место прибыли спасатели ДСНС.