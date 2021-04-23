Столкновение на трассе двух легковушек закончилось пожаром: видео аварии

На Киевщине в результате столкновения двух легковых автомобилей один из них загорелся.

Авария произошла на трассе Киев – Ковель в районе поселка Ворзель. Для ликвидации пожара на место прибыли спасатели ДСНС, пишет Главком.

Информации о пострадавших нет.

Автор: glavcom.ua В результате столкновения двух легковых автомобилей, один из них загорелся

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Причины и обстоятельства ДТП устанавливает полиция, которая работает на месте аварии.

Ночью 23 апреля на трассе Киев - Одесса в сторону Одессы произошло масштабное ДТП. В аварию попал грузовик с контейнером компании Ever Given, судно которой недавно заблокировало Суэцкий канал и дорогу в Китае.