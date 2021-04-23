Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 216
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 171
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 324
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 270
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 495
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 612
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 873
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 225
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2430
Фото
Все фото
3
3
3
9
4
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Водитель и пассажирка выжили в &quot;Жигулях&quot;, которые разорвало пополам: показали фото
Водитель и пассажирка выжили в "Жигулях", которые разорвало пополам: показали фото
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
Агентом ФСБ оказался житель Житомирщины - контрразведка собрала доказательства
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В США задержали рецидивистов, которые обокрали банковские сейфы Украины на $30 млн
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
В воинской части на Луганщине вспыхнул пожар: слышны взрывы, есть пострадавшие
Видео
Все видео
Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе
Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе
Хотела, чтобы записку нашли: все, что известно о жизни и смерти 15-летней школьницы
Хотела, чтобы записку нашли: все, что известно о жизни и смерти 15-летней школьницы
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство 15-летней школьницы: что рассказала мать одноклассника покойной
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Самоубийство школьницы и страшная записка: мать рассказала о последнем дне жизни дочери
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Задержанные на границе с Россией пособники ДНР дали важные показания - видео
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 873
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 216
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 270
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 495
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 342
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
пятница, 23 апреля 2021 07:59

Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе

  Комментировать
Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе
В Одессе грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение. Фото: скриншот с видео

Ночью 23 апреля на трассе Киев - Одесса в сторону Одессы произошло масштабное ДТП.

В аварию попал грузовик с контейнером компании Ever Given, судно которой недавно заблокировало Суэцкий канал и дорогу в Китае. Об этом сообщают "Новости Одессы".

Пока решалась ситуация на дороге, авто пускали по встречной полосе.

Есть ли пострадавшие и убытки от аварии - пока не известно.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались пробки из других судов. До 29 марта его практически не удавалось сдвинуть с места. Из-за блокирования Суэцкого канала мировая торговля теряла ежедневно $9,6 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
апреля

Помог развалы СССР и передал власть человеку, ностальгируещему по Союзу

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 24255
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 11961
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 6346
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
8
 Просмотров: 5985
Осенью РФ и Беларусь создадут &quot;союзное государство&quot; - Лукашенко
Осенью РФ и Беларусь создадут "союзное государство" - Лукашенко Просмотров: 5616
Происшествия
Хотела, чтобы записку нашли: все, что известно о жизни и смерти 15-летней школьницы
Хотела, чтобы записку нашли: все, что известно о жизни и смерти 15-летней школьницы
 Просмотров: 711
Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе
Легковушка снесла двух детей на пешеходном переходе Просмотров: 414
Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных
Пожар в Рубежном: возросло число пострадавших военных 1 Просмотров: 729
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
Нашли мертвым мужчину, пропавшего по дороге со дня рождения
3
 Просмотров: 2665
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце
Загадочное отравление семьи в квартире: что известно о погибшем американце Просмотров: 783
Больше всего комментируют
14
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
12
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
8
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
8
От Зеленского не стоит ждать подвигов
3
"Спокойное обращение Путина за последние годы. Это настораживает"- политолог
Голосов: 346
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть