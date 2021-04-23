Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе

В Одессе грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение. Фото: скриншот с видео

Ночью 23 апреля на трассе Киев - Одесса в сторону Одессы произошло масштабное ДТП.

В аварию попал грузовик с контейнером компании Ever Given, судно которой недавно заблокировало Суэцкий канал и дорогу в Китае. Об этом сообщают "Новости Одессы".

Пока решалась ситуация на дороге, авто пускали по встречной полосе.

Есть ли пострадавшие и убытки от аварии - пока не известно.

23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались пробки из других судов. До 29 марта его практически не удавалось сдвинуть с места. Из-за блокирования Суэцкого канала мировая торговля теряла ежедневно $9,6 млрд.