Грузовик с контейнером компании Ever Given парализовал движение на одесской трассе

Ночью 23 апреля на трассе Киев - Одесса в сторону Одессы произошло масштабное ДТП.
В аварию попал грузовик с контейнером компании Ever Given, судно которой недавно заблокировало Суэцкий канал и дорогу в Китае. Об этом сообщают "Новости Одессы".
Пока решалась ситуация на дороге, авто пускали по встречной полосе.
Есть ли пострадавшие и убытки от аварии - пока не известно.
23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, который соединяет Средиземное и Красное моря, перекрыв движение. Из-за этого с обеих сторон Суэцкого канала образовались пробки из других судов. До 29 марта его практически не удавалось сдвинуть с места. Из-за блокирования Суэцкого канала мировая торговля теряла ежедневно $9,6 млрд.
Комментарии