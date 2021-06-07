Водитель маршрутки влетел в дерево. Покалечены пять пассажиров

В Львове 7 июня водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в дерево.

Авария произошла около 07:30 на ул. Левандовской. Пострадали пятеро пассажиров, сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

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Известно, что за рулем был 59-летний житель Львовского района. На место ДТП сразу вызвали полицейских.

Обстоятельства аварии выясняются.

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля в Голосеевском районе столицы наехала на женщину, которая переходила дорогу. Водитель, ехавшая в Mazda, сразу сбежала с места событий. Это произошло тогда, когда она приближалась к регулируемому пешеходному переходу.