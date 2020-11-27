Водитель маршрутки сломал пассажиру ногу

В Киеве водитель маршрутки зажал пассажиру ногу так, что сломал ее Фото: zik.ua

В Киеве водитель маршрутки зажал пассажиру ногу так, что сломал ее.

Пострадавший выяснил, какому предприятию принадлежит маршрутка, и пытался уладить все мирным путем, компенсировать убытки от водителя, сообщил "Киев Оперативный".

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"Я нашел в интернете номер якобы директора, но мужчина на том конце провода показался мне подозрительным. Путем нехитрых манипуляций удалось узнать, что это не директор, а один из водителей этого маршрута. Короче, для компенсации ущерба, который я получил, мне необходимо было имя и фамилия водителя ", - рассказал пострадавший.

Мужчина приехал на конечную остановку маршруток, чтобы с ними поговорить.

"Когда я его нашел и предложил мирно решить вопрос, он не согласился и позвал "смотрящего по маршруту", который почему-то решил курить в маршрутке", - рассказывает автор поста.

Как оказалось, у водителя, что сломал ногу пассажиру, не было водительского удостоверения. Его забрали полицейские.

Мужчина просит всех очевидцев события написать ему. Инцидент произошел 14 ноября в 13:00 в районе Святошино.

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