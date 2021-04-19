Водитель маршрутки нарушил карантин и протянул за колесами патрульного

В конце концов, патрульные заблокировали и остановили маршрутку. Водитель вел себя агрессивно, ругался и отказывался предъявлять какие-либо документы Фото: dyvys.info

На Луганщине оштрафовали водителя маршрутки, который нарушил карантинные требования и пытался убежать.

Инцидент произошел в городе Рубежное. Пассажиры в салоне были без масок, пишут "Вартові Еспрессо". На требования патрульных остановиться водитель Volkswagen не реагировал, а наоборот, ускорялся и пытался бежать, подвергая опасности себя и других участников движения.

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В конце концов, патрульные заблокировали и остановили маршрутку. Водитель вел себя агрессивно, ругался и отказывался предъявлять какие-либо документы. Затем неожиданно начал движение, протянув за собой полицейского, который пытался его остановить. После преследования нарушителя патрульные задержали.

На мужчину составили протоколы.

В Песочине Харьковской области в маршрутке произошел конфликт. Водитель отказался брать участника войны на Востоке Украины по удостоверению УБД. Мужчина трижды не мог попасть в салон.