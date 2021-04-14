Ветерана АТО трижды не пустили в салон маршрутки: подробности конфликта

На место прибыли правоохранители. Они пытались убедить водителя, что тот нарушает законодательство. Вместо этого, он настаивал на своем и даже предлагал правоохранителям сесть за руль вместо него Фото: focus.ua

В Песочине Харьковской области в маршрутке произошел конфликт.

Водитель отказался брать участника войны на востоке Украины по удостоверению УБД. Мужчина трижды не мог попасть в салон, пишет Харьков.City.

"Все из-за того, что по новым правилам водитель может принимать только сидячие места, из которых 5 мест должны дать льготникам. Мужчина с удостоверением УБД два раза не смог попасть в транспорт и на третий раз решил вызвать наряд полиции. В этой ситуации страдают все. Льготники злые, так как их очень много и приходится 3-4 раза стоять в очереди, чтобы попасть в транспорт", - написали в публикации.

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На место прибыли правоохранители. Они пытались убедить водителя, что тот нарушает законодательство. Вместо этого, он настаивал на своем и даже предлагал правоохранителям сесть за руль вместо него.

"Садись за меня и отработай 18 часов так как я, завтра ты уже здесь работать не будешь. Я не буду брать. Пусть сидят дома, у нас карантин. Я сейчас куплю тебе за 500 долларов удостоверение", - говорит водитель.

Он добавил, что сейчас многие ездят по поддельным документам, в частности, и тот человек, зашедший по УБД.

"Давайте вы немножко остыньте. Я думаю, мы поняли вас, вы поняли нас", - сказал правоохранитель.

Сами же пассажиры возмущались, что есть свободные места в маршрутке, а водитель не пустил льготника.

В конце концов водитель заполнил маршрутку пассажирами и поехал, а полицейские и атовец остались писать заявление.

В поселке Шкло Яворовского района Львовской области водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО с удостоверением. Ветеран АТО Василий Минджоса предоставил удостоверение инвалида войны. После этого он дал водителю 10 грн за проезд по Львову, ведь в городе отменили льготы на проезд во время карантина, а маршрутка едет на железнодорожный вокзал. Однако водитель бросил в атовца деньги.