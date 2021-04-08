Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала

Водитель начал оскорблять АТОвца и называть его свиньей Фото: segodnya.ua

В поселке Шкло Яворовского района Львовской области водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО с удостоверением.

Инцидент произошел 7 апреля. Ветеран АТО Василий Минджоса предоставил удостоверение инвалида войны в маршрутке сообщением Львов - Шкло, пишет Сегодня. После этого он дал водителю 10 грн за проезд по Львову, ведь в городе отменили льготы на проезд во время карантина, а маршрутка едет на железнодорожный вокзал. Однако водитель бросил в атовца деньги.

"Иди садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины", - сказал маршрутчик.

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Мужчина ответил, что платит только за то, за что должен. После этого водитель начал оскорблять атовца и называть его свиньей.

Полицейские посоветовали мужчине написать на водителя заявление. Однако он не мог этого сделать, потому что спешил на работу. По его словам, стыдно уже удостоверения вытаскивать. Проще заплатить, чем каждый раз выслушивать крики и оскорбления при пассажирах.

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушки с двумя детьми из многодетной семьи. Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал в Facebook Роман Литвиненко. По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Но водитель кричал на весь салон, что не надо было столько рожать.