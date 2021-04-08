Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
2 Просмотров: 1566
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 513
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 603
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 864
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1179
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1827
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Суд назвал незаконным поиск плагиата в диссертации министра
Просмотров: 252
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 918
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2215
Фото
Все фото
14
4
3
4
10
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Депутат угрозами &quot;выбивал&quot; взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
7-летний мальчик не вернулся с прогулки
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
19-летний аферист обманывал людей в Instagram
Видео
Все видео
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
"Безмасочник" оплевал продавщицу: момент попал на видео
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Полицейские выстрелами ловили беглеца после ДТП: видео преследования
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Сестры 13 и 15 лет разбились на мотоцикле: кадры смертельного ДТП
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Интервью
1/5
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 351
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 306
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 252
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1791
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
Просмотров: 90
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
четверг, 08 апреля 2021 18:10

Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала

  Комментировать
Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала
Водитель начал оскорблять АТОвца и называть его свиньей Фото: segodnya.ua

В поселке Шкло Яворовского района Львовской области водитель маршрутки отказался везти ветерана АТО с удостоверением.

Инцидент произошел 7 апреля. Ветеран АТО Василий Минджоса предоставил удостоверение инвалида войны в маршрутке сообщением Львов - Шкло, пишет Сегодня. После этого он дал водителю 10 грн за проезд по Львову, ведь в городе отменили льготы на проезд во время карантина, а маршрутка едет на железнодорожный вокзал. Однако водитель бросил в атовца деньги.

"Иди садись сзади, чтобы я тебя даже не видел. Все вы такие "воины", - сказал маршрутчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских

Мужчина ответил, что платит только за то, за что должен. После этого водитель начал оскорблять атовца и называть его свиньей.

Полицейские посоветовали мужчине написать на водителя заявление. Однако он не мог этого сделать, потому что спешил на работу. По его словам, стыдно уже удостоверения вытаскивать. Проще заплатить, чем каждый раз выслушивать крики и оскорбления при пассажирах.

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушки с двумя детьми из многодетной семьи. Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал в Facebook Роман Литвиненко. По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Но водитель кричал на весь салон, что не надо было столько рожать.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель маршрутки обозвал ветерана АТО свиньей: подробности скандала». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

Похороны Папы-славянина были самыми массовыми в истории человечества

Полиция не позволила жениться Николаю Костомарову

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6 тыс. членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 3 Просмотров: 22672
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 13410
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 11547
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 9883
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 5949
Происшествия
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
Более 15 час. бродил по болотам: все об исчезновении и спасение 7-летнего мальчика
14
 Просмотров: 90
"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом
"Роман" 8-летней украинки с блогером: девочка сравнила себя с Бетховеном и Ван Гогом Просмотров: 297
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
Депутат угрозами "выбивал" взятку у столичного нотариуса
4
 Просмотров: 306
Пограничники не пустили в Украину российских моряков
Пограничники не пустили в Украину российских моряков Просмотров: 567
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
Пассажиры не хотели выходить из переполненной маршрутки и бросались на полицейских
 Просмотров: 558
Больше всего комментируют
6
Миссия ОБСЕ подтвердила гибель ребенка в ОРДЛО
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Голосов: 333
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть