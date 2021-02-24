Не надо было их столько рожать: маршрутчик выгнал из салона мужчину с детьми

Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни Фото: facebook.com/groups/solomenka.kyiv

В Киеве в Соломенском районе водитель маршрутки отказался перевозить льготников, а именно дедушки с двумя детьми из многодетной семьи.

Инцидент произошел в маршрутке №239, рассказал на странице "Соломенка Киев" в Facebook Роман Литвиненко.

По словам автора поста, в маршрутку зашел дед с детьми 6 и 9 лет. Несовершеннолетние из многодетной семьи, на что были все документы о льготах. Водитель требовал пожилого мужчину оплатить проезд или покинуть салон, мол, таких как он у него за день сотни.

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"Сегодня, 23 февраля, примерно в 16:50 водитель отказался везти дедушку с двумя детьми, потому что тот отказался платить за детей из многодетной семьи, с предоставлением всех необходимых документов. Дело не в том, что не мог заплатить, а в том, что если у нас в стране такие льготы есть, почему мы не можем ими пользоваться? Водитель кричал на весь салон: "Не*рен было их столько рожать, у меня таких ежедневно до*рена, или плати, или выходи!" Когда хотели сфотографировать номерные знаки маршрутки, водитель пытался наехать на детей с дедушкой", - говорится в заметке.

Киевлянин отмечает, что дети и пожилой мужчина пережили стресс из-за грубости и хамства водителя.

В комментариях люди писали, что хотят, чтобы такой вид транспорта как маршрутки в конце концов исчез из Украины.

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